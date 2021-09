Il Piacenza Calcio a Verano per i quarant’anni di As.So.Fa.

Il Piacenza Calcio 1919 a Verano di Podenzano per i quarant’anni di As.So.Fa.

Si è conclusa la castagnata promossa dall’associazione As.So.Fa. presso la propria sede di Verano di Podenzano.

La serata di sabato 25 settembre è stata occasione di una esibizione dell’Orchestr’Azione d’Insieme condotta da Marco Patanè, musicista e musicoterapeuta, e da Sara Bernazzani, musicista ed educatrice. L’Orchestr’Azione d’Insieme è un progetto dell’associazione finalizzato a promuovere l’espressione attraverso la musica, il canto e la danza, che sono linguaggi universali a tutte le culture e a tutte le persone in un contesto di dialogo e integrazione, secondo i principi della Musicarterapia nella Globalità dei Linguaggi – Metodo Stefania Guerra Lisi.

La serata è stata anche occasione di una visita a Verano una delegazione del Piacenza Calcio 1919 composta dal presidente Roberto Pighi, accompagnato dalla moglie Carla, il direttore sportivo Marco Scianò, l’allenatore Cristiano Scazzola e 5 giocatori della prima squadra.

I calciatori si sono presentati, indicando il proprio ruolo in squadra, e Francesco Bianchini di As.So.Fa, spiegando cos’è il calcetto integrato, ha descritto le attività della squadra dell’associazione. In seguito la delegazione sportiva ha donato alcuni gadget e un gagliardetto ufficiale, ricevendo in cambio alcune copie del giornalino associativo.

“È stato un momento molto importante in cui si è rinforzata la nostra amicizia” commenta il presidente di As.So.Fa. Giovanni Carlo Bianchini che ha fatto gli onori di casa.

Non è stata una visita casuale, in quanto il rapporto tra As.So.Fa. e Piacenza Calcio 1919 perdura già dal 2018 e ha portato a diverse collaborazioni: alcuni ragazzi e volontari di As.So.Fa. hanno potuto seguire gratuitamente alcune partite in tribuna mentre il laboratorio di falegnameria dell’associazione ha realizzato dei portachiavi per la squadra.

Nel 2020 è invece stato donato un pulmino.

La castagnata ha però segnato anche l’avvio della celebrazione del quarantennale, inaugurata con la Santa Messa celebrata a Verano da mons. Carlo Tarli, storico assistente spirituale.

Seguiranno altri eventi. (nota stampa)