Il Piacenza calcio scende in campo per la campagna “Se hai bevuto non guidare”

Il Piacenza Calcio scenderà in campo domenica 19 settembre alle 14 e 30 al Garilli contro la Pro Patria, ma sarà anche l’occasione per sensibilizzare sul problema di guida e alcol. La società biancorossa, infatti, ha scelto di aderire alla campagna lanciata dalla free press L’Eco di Piacenza, “Se hai bevuto non guidare”. La campagna, patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Piacenza, dall’Automobile Club Piacenza e che ha visto tra i promotori tutti i media locali, sarà protagonista della giornata.

Il Piacenza prima della partita scenderà in campo con magliette che riporteranno la locandina della campagna: un piccolo, grande gesto in ricordo di tutte le vittime della strada causate dall’abuso di alcol, e in particolare di Daniele e Sonia, vittime di omicidio stradale, avvenuto lo scorso primo agosto a Zena di Carpaneto. Sarà un momento di commozione ma anche di monito per tutti. Il messaggio forte e chiaro che anche lo sport lancerà sarà quello di non bere se si guida, per evitare che nuove tragedie, come quella di Sonia e Daniele, si verifichino.