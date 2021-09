Il Piacenza sul campo del Mantova, biancorossi a caccia del primo squillo

Cerca ancora la prima vittoria in campionato il Piacenza, che domenica pomeriggio affronta l’insidiosa trasferta di Mantova (fischio d’inizio alle 17.30), remake della sfida di Coppa Italia dello scorso 8 settembre a Fiorenzuola vinta in rimonta dagli emiliani grazie a due reti nei minuti finali.

I biancorossi hanno messo insieme un filotto di pareggi (quattro in altrettante gare), l’ultimo dei quali nel recupero sul campo della Virtus Verona. Un’altra gara con qualche rimpianto per la truppa di Scazzola, che, come già accaduto a Trieste, si è fatta rimontare una rete di vantaggio vedendo sfumare i tre punti. L’attacco è in questo momento il reparto che sembra palesare le difficoltà maggiori e in questo senso a pesare particolarmente è l’assenza di Cesarini, che Scazzola ha finora potuto utilizzare solo a mezzo servizio. Il fantasista è però ormai sulla via del recupero e potrebbe essere della contesa, probabilmente a gara in corso. Il tecnico biancorosso potrà contare anche sul rientro di Tafa dopo il turno di squalifica, mentre restano ancora ai box Angileri e Simonetti: le scelte andranno fatte anche in funzione del calendario particolarmente compresso in questa fase, con un turno infrasettimanale alle porte.

“Sarà una partita combattuta – inquadra la gara Scazzola alla vigilia -, visto che affrontiamo un avversario che si è ben distinto nello scorso campionato, anche se in un altro girone. L’identità delle due squadre è la stessa che si è vista nella sfida di Coppa Italia, ma sarà una partita diversa rispetto a quel match visto che ci saranno diverse variazioni di uomini sia da una parte che dall’altra e la vittoria di 20 gironi fa non deve trarci in inganno perché si ripartirà da zero. Uno dei loro punti di forza è il reparto offensivo, avendo giocatori di esperienza tra cui Guccione autore di 13 reti l’anno scorso. Noi dobbiamo recuperare le energie dalla partita di mercoledì e farci trovare pronti perché sarà una battaglia. Cercheremo di ripetere le prestazioni fatte finora in campionato migliorando alcuni aspetti che ci sono costati il bottino pieno”.

Anche il Mantova, a quota tre in classifica, è ancora alla ricerca del primo successo in campionato e arriva dal ko sul campo dell’Albinoleffe: “Cerchiamo la vittoria dalla prima giornata e ci stiamo provando in tutti i modi – spiega il tecnico biancorosso Maurizio Lauro, nelle parole riportate dal sito della società -. Domani partita diversa rispetto a quella di Coppa? Sì, anche perché ci sono giocatori diversi. L’atteggiamento del Piacenza più o meno sarà lo stesso, giocano un modulo diverso rispetto a domenica scorsa, ma è una squadra che tende ad aspettarti, dobbiamo fare una partita intelligente senza tante frenesie di volerla vincere subito. Sarà una partita lunga. Il Piacenza è una squadra che ha sicuramente ottime qualità, non sarà semplice affrontarli e dovremo stare molto attenti. Bisognerà fare una gran partita di altissima intensità e di sacrificio, in alcuni momenti dovremo soffrire e fare qualcosa in più. Se abbiamo lasciato qualcosa, domani non è il momento di lasciarlo ancora”.