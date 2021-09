Dalla prossima settimana il vaccino arriva a scuola. Seduta ad hoc per le donne in gravidanza

Il vaccino arriva a scuola: a Piacenza si inizia dalla prossima settimana. All’iniziativa, mirata ai ragazzi delle scuole superiori, hanno già aderito gli istituti Raineri Marcora, Isii Marconi, l’istituto Volta a Castelsangiovanni e il Mattei di Fiorenzuola.

“Allestiremo degli stand all’esterno degli istituti – ha spiegato il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino, facendo il punto sull’andamento dell’epidemia sul territorio – e vedremo quale sarà l’adesione da parte dei ragazzi, per decidere se continuare e ampliare questa ttività, che è molto onerosa per l’azienda”. Saranno inoltre presenti stand vaccinali in occasione della manifestazione Futuro in Salute, in Piazza Cavalli dal 30 settembre al 2 ottobre, dalle ore 16 alle ore 20.

Sempre nei prossimi giorni si procederà al coinvolgimento dei lavoratori della logistica: anche in questo caso verranno allestiti in loco punti per la vaccinazione. La prossima settimana è inoltre in programma una seduta vaccinale ad hoc, nell’hub all’ex Arsenale a Piacenza, destinata a donne in gravidanza e puerpere, con la presenza di personale specializzato per il supporto clinico e per chiarire eventuali dubbi.