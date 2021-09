Il VO2 Team Pink concede il bis: Barale miglior Giovane del Giro delle Marche in Rosa

Cambiano le protagoniste, ma non la sostanza e soprattutto la squadra, con una manifestazione iniziata da protagonisti e conclusa nuovamente con un ruolo di primo piano. Può festeggiare il VO2 Team Pink al Giro delle Marche in Rosa, che dopo la tappa di ieri (sabato) a Villa Musone oggi (domenica) ha regolato i conti con la frazione di Offida.

Le ragazze del ds Stefano Peiretti hanno offerto nuovamente una prestazione di alto livello, già iniziata sabato con il successo di Martina Sanfilippo, quarta assoluta, prima Junior e dunque maglia bianca (miglior giovane) provvisoria alla vigilia della frazione conclusiva. L’ultima tappa, invece, ha premiato Francesca Barale: la Junior ossolana, reduce dal quarto posto all’Europeo di Trento, ha brillato sul traguardo di Offida, tagliato al terzo posto Open (assoluto) dietro a Silvia Magri e Giulia Giuliani, risultando la prima Junior. Sesta piazza assoluta e terza di categoria per la compagna di squadra forlivese Carlotta Cipressi. Per la Barale, anche il secondo posto nella classifica dei Gpm (maglia blu) e la quarta piazza nella classifica generale (maglia rosa), dove figurano anche Martina Sanfilippo (nona) e Aurora Mantovani (decima).

“Concludiamo il Giro delle Marche in Rosa – le parole del ds Stefano Peiretti – con un’altra vittoria. Sabato è stata una bellissima gara, le ragazze hanno saputo adattare la tattica all’evoluzione della corsa, dimostrando di essere un gruppo unito a copertura della fuga di Sanfilippo. La stessa Martina ha dimostrato di essere in un ottimo stato di condizione fisica e di potersela giocare in salita anche con atlete Elite più esperte di lei. E’ riuscita a cogliere una bellissima vittoria nel suo primo anno nelle gare Open e tornando a un successo che le mancava da due anni. Oggi (domenica) è partita con la maglia di miglior giovane e la nostra tattica era quella di difenderla con lei oltre a provare a disputare una bella gara anche tra le Elite con Cristina Tonetti. Sul finire, la corsa si è fatta dura e selettiva e abbiamo cambiato piano, cercando di vincere ugualmente tappa e maglia e riuscendoci con Francesca Barale. Complessivamente siamo molto soddisfatti, è una maglia prestigiosa per la nostra società e testimonia l’ottimo stato di forma di tutte le ragazze della squadra”.

Risultati

Ordine d’arrivo Donne Open Offida: 1° Silvia Magri (Valcar-Travel & Service) 72 chilometri in 2 ore 4 minuti, media 34,839 chilometri orari, 2° Giulia Giuliani (GB Junior Team), 3° Francesca Barale (VO2 Team Pink), 4° Anastasia Carbonari (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo), 5° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile), 6° Carlotta Cipressi (VO2 Team Pink), 7° Virginia Bortoli (Breganze Millenium), 8° Elizabeth Stannard (Valcar-Travel & Service), 9° Alice Palazzi (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo), 10° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service).

Classifica Donne Elite Offida: 1° Silvia Magri (Valcar-Travel & Service), 2° Giulia Giuliani (GB Junior Team), 3° Anastasia Carbonari (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo), 4° Elizabeth Stannard (Valcar-Travel & Service), 5° Alice Palazzi (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo), 6° Caris Cosentino (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo), 7° Angela Oro (Team Lady Zuliani), 8° Beatrice Pozzobon (Mendelspeck), 9° Francesca Balducci (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo), 10° Sonia Rossetti (GB Junior Team).

Classifica Donne Junior Offida: 1° Francesca Barale (VO2 Team Pink), 2° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile), 3° Carlotta Cipressi (VO2 Team Pink), 4° Virginia Bortoli (Breganze Millenium), 5° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service), 6° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile), 7° Monica Castagna (Team Wilier Chiara Pierobon), 8° Matilde Ceriello (Racconigi Cycling Team), 9° Chiara Reghini (Team Wilier Chiara Pierobon), 10° Gaia Segato (Breganze Millenium).

Classifica finale Maglia Rosa classifica generale: 1° Giulia Giuliani (GB Junior Team) 195 punti, 2° Silvia Magri (Valcar-Travel & Service) 180 punti, 3° Elizabeth Stannard (Valcar-Travel & Service) 160 punti, 4° Francesca Barale (VO2 Team Pink) 155 punti, 5° Alice Palazzi (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo) 150 punti, 6° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile) 135 punti, 7° Anastasia Carbonari (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo) 125 punti, 8° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service) 105 punti, 9° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) 85 punti, 10° Aurora Mantovani (VO2 Team Pink) 75 punti.

Classifica finale Maglia Verde Traguardi volanti: 1° Margaux Vigie (Valcar-Travel & Service) 75 punti, 2° Martina Sgrisleri (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo) 50 punti, 3° Elizabeth Stannard (Valcar-Travel & Service) 15 punti

Classifica finale Maglia Blu Gpm: 1° Giulia Giuliani (GB Junior Team) 45 punti, 2° Francesca Barale (VO2 Team Pink) 30 punti, 3° Silvia Magri (Valcar-Travel & Service) 25 punti.