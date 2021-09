In coda per il vaccino nel terzo open day al Gotico. Sabato mattina si replica

Nuovo appuntamento con il vaccino “libero” in piazza Cavalli e ancora una volta la risposta è stata positiva.

Anche venerdì sera (3 settembre) in tanti si sono messi in coda dalle ore 19 per approfittare dello speciale appuntamento sotto i portici di Palazzo Gotico con la serata aperta, senza prenotazione, rivolta a tutti gli over 12 anni, residenti e domiciliati tra città e provincia, che non si siano ancora sottoposti alla vaccinazione anti Covid. I piacentini che non hanno ancora aderito alla somministrazione sono circa 50mila, per questo la strategia dell’azienda sanitaria è quella di favorire le sedute che non richiedono la prenotazione.

L’iniziativa verrà replicata anche sabato mattina 4 settembre, in occasione del mercato. Possono accedere, come detto, le persone che non hanno ancora ricevuto nessuna dose di vaccino, dai 12 anni in su. Il vaccino somministrato è Pfizer e la seconda dose sarà prenotata in un centro vaccinale. Per le persone con più di 60 anni può essere richiesto anche il vaccino monodose Janssen.

Open day vaccinali – Accesso diretto senza prenotazione per le persone con almeno 12 anni compiuti:

Venerdì 3 settembre (PIACENZA, portici di Palazzo Gotico) dalle ore 19.00 alle 23.30

Sabato 4 settembre (PIACENZA, portici di Palazzo Gotico) dalle ore 8.00 alle 13.00

Sedute vaccinali con libero accesso – In alcune sedute, il cittadino può presentarsi in libero accesso per effettuare la prima dose vaccinale senza prenotazione. Al momento dell’accettazione sono previsti due diversi percorsi, per garantire il rispetto dell’orario assegnato a chi invece ha un appuntamento. Giorni, orari e sedi in cui è consentito l’accesso libero sono in continuo aggiornamento qui. Il libero accesso è sempre possibile per ragazzi dai 12 ai 19 anni e per gli studenti, che possono effettuare la vaccinazione contro il Covid-19 senza appuntamento.

Vaccinazioni itineranti presso le scuole – L’Azienda Usl di Piacenza ha in programma un incontro con i dirigenti scolastici per organizzare sedute vaccinali itineranti presso le scuole superiori cittadine.