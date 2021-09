In Emilia Romagna due dosi all’80 per cento della popolazione, Bonaccini: “Ora obiettivo 90”

L’Emilia Romagna ha raggiunto l’80 per cento di vaccinati con ciclo completo, l’85 per con almeno una dose. Ne dà notizia il presidente della Regione, Stefano Bonaccini con un post sui social: “Ora obiettivo 90% di vaccinati in Emilia-Romagna. Avanti tutta per vincere la pandemia”, ha scritto.

Le persone che hanno completato il ciclo di immunizzazione contro il Covid-19 sono, al 22 settembre, 3.216.671, i vaccinati con almeno una dose 3.411.851. “Un primo importante traguardo raggiunto! Andiamo avanti verso l’immunita’ di comunita’”, ha commentato l’assessore alla Sanità, Raffaele Donini.

A Piacenza come comunicato nel solito report settimanale martedì scorso, al 19 settembre, i vaccinati con due dosi sono il 77,3 % della popolazione vaccinabile, quelli con almeno una dose l’80,8 %.