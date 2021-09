Incendio in un campo di San Pietro in Cerro, vigili del fuoco in azione

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di domenica 9 settembre in provincia di Piacenza. A bruciare le sterpaglie di un campo di via Padellino, nel comune di San Pietro in Cerro, vicino a Cortemaggiore.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Fiorenzuola, Piacenza e Castel San Giovanni, intervenuti con pick up e autobotte. In supporto dei Vigili del Fuoco anche alcune squadre della Protezione Civile di Piacenza.

IN AGGIORNAMENTO