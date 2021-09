Incendio in uno scantinato, vigili del fuoco in azione

Incendio in uno scantinato di un palazzo intorno alle 10 e 30 di giovedì 30 settembre in via Scoto a Piacenza. Per cause da accertare alcuni stracci e dei rifiuti hanno preso fuoco, forse a causa di un mozzicone di sigaretta.

A chiamare il 115 l’amministratore del condominio, giunto sul posto, allertato da alcuni condomini che hanno notato fumo denso. In pochi minuti l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco ha permesso di scongiurare il propagarsi delle fiamme e di mettere in sicurezza l’area.

Sul posto anche una volante della polizia.