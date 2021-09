Fiamme in un appartamento a Castelsangiovanni, intervengono i vigili del fuoco.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio del 21 settembre. L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, sarebbe divampato all’interno della cucina di un’abitazione all’ultimo piano di uno stabile in via Oberdan. Scattato l’allarme, sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento della Valtidone, con il supporto dei colleghi di Piacenza con l’autoscala, che hanno domato le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. In via Oberdan anche i carabinieri della stazione locale.