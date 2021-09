Incendio nella notte del 20 settembre in un’abitazione nelle campagne di Cadeo.

Le fiamme si sono sprigionate in una porzione di corte agricola, le operazioni di spegnimento ancora in corso. Per domare l’incendio sono intervenute tre squadre da Piacenza e una da Fiorenzuola e una autobotte da Cremona.

A dare l’allarme i residenti nell’abitazione da cui sono partite le fiamme, probabilmente a causa di un corto circuito elettrico. Nessuna persona è rimasta ferita.

IN AGGIORNAMENTO