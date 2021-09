Incidente a Ottone, non ce l’ha fatta il motoclista 35enne ferito sabato scorso

Non ce l’ha fatta il motoclista 35enne ferito lo scorso sabato, 11 settembre, in alta Valtrebbia, tra Gorreto e Ottone, nel territorio provinciale di Piacenza.

A darne notizia è il sito TermoliOnLine: il 35enne, Pierluigi Gianfagna, era originario del Molise. Il giovane, sabato, stava percorrendo la Statale 45 insieme ad altri motociclisti, quando si è scontrato con un’auto. Gli amici hanno immediatamente dato l’allarme chiamando il 118: sul posto sono arrivati i sanitari con la Croce Rossa di Ottone e l’elisoccorso decollato da Parma.

Ricoverato in condizioni disperate nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma, Gianfagna purtroppo non ce l’ha fatta. La salma farà rientro a Termoli in giornata, domani 15 settembre alle 10 e 30 si terranno i funerali.