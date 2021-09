Incidente sul ponte di Tuna, disagi per il traffico interrotto

Incidente nella prima mattinata del 2 settembre sul ponte di Tuna (Piacenza). Poco prima delle 9 si sono scontrati un’auto e un camion a metà del viadotto sul Trebbia. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

L’auto – per cause in corso di accertamento – si è scontrata contro il guardrail riportando numerosi danni: a causa del sinistro, il ponte è stato chiuso al transito dalla polizia locale dell’Unione Bassa Valtrebbia Valluretta intervenuta in posto per i rilievi. Disagi al traffico della mattina, obbligatoriamente deviato per consentire la messa in sicurezza e la rimozione dei veicoli coinvolti.