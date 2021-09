Indice sportività, Piacenza scivola in classifica. Bene rugby e calcio dilettanti

Piacenza scivola a metà classifica nella graduatoria nazionale della sportività. Le tradizionali “Olimpiadi delle province”, pubblicate ogni anno su Il Sole 24 Ore, vedono il nostro territorio scendere al 50esimo posto a fronte del 42esimo raggiunto del 2020.

E’ quanto emerge dalla classifica sull’indice di sportività 2021 (CONSULTALA QUI), giunta al 15esimo anno, elaborata da PtsClas per “Il Sole 24 Ore” con l’obiettivo di definire, attraverso l’analisi incrociata di 36 indicatori suddivisi in quattro categorie (struttura sportiva, sport di squadra, sport individuali, sport e società) i territori del Bel Paese a maggior vocazione sportiva. Cinque gli indicatori nuovi: tre relativi ai risultati di Tokyo (maschili, femminili e paralimpici), uno ai luoghi di nascita degli azzurri ai Giochi dal 2000 a oggi, più uno riguardante le discipline sportive associate. A livello nazionale leader nella classifica generale è Varese, davanti a Trento e Genova. Cremona si piazza invece al quarto posto. In Emilia Romagna guida invece la graduatoria Bologna (11° posto assoluto), seguita da Modena (21°), Rimini (28°) Ravenna (35°), Parma (41°), Reggio Emilia (44°), Ferrara (49°) e Piacenza (50°); fanalino di coda Forlì-Cesena (52°).

Entrando nel dettaglio delle aree di indagine analizzate, per la nostra provincia i risultati migliori arrivano dalla categoria “sport di squadra”, con il quinto posto assoluto per il rugby e il sesto per il calcio dilettanti, mentre il volley si piazza appena fuori dalla top ten (11°). Negli sport individuali il risultato migliore è tra i motori, dove Piacenza si posiziona al nono posto. Tra gli indicatori anche quello che individua le province che sul piano sportivo hanno maggiormente risentito delle restrizioni anti-contagio: dato negativo per Piacenza, che si colloca al quinto posto tra i territori più condizionati dalla pandemia.