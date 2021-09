Infortunio sul campo da rugby, fuori pericolo il 12enne ferito

Infortunio sul campo da rugby dei Lyons a un giocatore di 12 anni, avvenuto sul campo di via Rigolli nel tardo pomeriggio del 14 settembre, la società Sitav Lyons ricostruisce quanto accaduto e comunica le condizioni sanitarie del ragazzo con una nota stampa. Ecco il testo:

Il rugby è uno sport di contatto e come in tutte le attività di squadra sul campo ci possono essere degli episodi di infortunio. È successo purtroppo ad uno dei nostri ragazzi dell’Under 13 mentre giocava la partita di fine allenamento. Il giocatore di 12 anni, ha avuto un contrasto di gioco con un compagno di squadra. Mentre stava cadendo ha battuto il viso contro il ginocchio del compagno riportando una frattura composta maxillo-facciale. Subito il ragazzo dimostrava di essere in evidente stato confusionale. Sul campo sono prontamente intervenuti Pierluigi Foppiani (preparatore atletico U13 e addetto al primo soccorso) e la fisioterapista Anna Di Meo, che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Intervenuti poi gli operatori sanitari, che lo hanno trasportato in ambulanza presso l’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza dove la Tac ha dato esito negativo sia per trauma cranico che per trauma cervicale. Il test ha, però, mostrato la possibilità di una frattura sotto lo zigomo destro.

Il ragazzo è stato allora trasportato all’Ospedale di Parma per ulteriori accertamenti che hanno confermato l’esito della Tac svolta a Piacenza, frattura composta sotto lo zigomo senza danni ai muscoli facciali. La notte per il 12enne è stata tranquilla, una volta sveglio lamentava dolore all’occhio ed è stata svolta una visita oculistica per fugare la possibilità di un coinvolgimento oculare, ma non sono state riscontrate alcune lesioni. Al momento il nostro leone rimarrà sotto osservazione per le prossime 48 ore come da prassi, al termine delle quali si deciderà se dimetterlo o continuare il periodo di osservazione. La società è sempre rimasta in contatto con i familiari e si unisce ad allenatori, educatori e compagni di squadra nell’augurare al ragazzo un recupero veloce per condividere sul campo la fatica e le risate di cui ogni giorno si riempie il campo di via Rigolli.