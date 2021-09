Sole e nuvole, ma il clima resta mite e non sono in vista nuove piogge. Sono queste le previsioni di Arpae per l’inizio dell’ultima settimana di settembre a Piacenza e provincia.

Martedì 28 al mattino in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile con piogge sparse, dalla sera tendenza ad aumento della nuvolosità. Temperature minime del mattino comprese tra 13° sui rilievi e 15° in pianura, le massime pomeridiane comprese tra 22° sui rilievi e 26° in pianura.

Mercoledì 29 per la provincia di Piacenza è previsto cielo nuvoloso in pianura, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, dalla sera molto nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 12° sui rilievi e 16° in pianura, massime pomeridiane comprese tra 19° sui rilievi e 25° in pianura.

E’ previsto un peggioramento per giovedì.