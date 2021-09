“Io imparo”, al Gotico la presentazione della nuova collana di libri di Daniele Novara e Marta Versiglia

Martedì 21 settembre alle 17 e 30, nel Salone Monumentale di Palazzo Gotico in Piazza Cavalli a Piacenza, si terrà la presentazione di “Io imparo”, la nuova collana di libri Rizzoli a cura di Daniele Novara e Marta Versiglia per genitori con figli 3-6 anni.

Io imparo vuole essere di supporto alle mamme e ai papà, fornendo loro gli strumenti per affrontare le difficoltà più comuni, con una favola da leggere insieme appositamente pensata per comunicare i giusti passi ai bambini. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza. Oltre agli autori intervengono l’assessore Jonathan Papamarenghi per un saluto di apertura, Alex Corlazzoli, giornalista e insegnante, Zelia Pastore, giornalista di nostrofiglio.it e Patrizia Soffientini, giornalista di Libertà. Per i genitori che parteciperanno con i loro figli è disponibile uno Spazio Gioco con giochi ecologici, creativi e autocostruiti a cura di Elisa Leoni “Zero in condotta” (con prenotazione obbligatoria).

Per informazioni: segreteria.direzione@cppp.it – tel. 3316190707, è consigliata la registrazione per gestire al meglio l’evento. Ecco la locandina dell’evento https://cppp.it/immagini_caricate/CPP_locandina_libri_2.jpg