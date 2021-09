Jacopo Veneziani presenta le sue “Simmetrie” a Grazzano Visconti

Il noto critico d’arte e volto televisivo di RAI3 Jacopo Veneziani presenta il suo ultimo libro “SIMMETRIE osservare l’arte di ieri con lo sguardo di oggi” , sabato 11 settembre alle ore 18 nella splendida cornice del giardino dell’ex asilo di Grazzano Visconti.

Jacopo Veneziani raccoglie nella pagine di questo libro interessanti e inedite “Simmetrie” tra passato e presente.

Analizzare le opere d’arte di ieri senza più ignorare le correnti artistiche dei secoli successivi aiuta a costruire il nostro sguardo di osservatori del XXI secolo.

Dialoga con l’autore la Professoressa Valeria Poli, modera l’incontro il giornalista Riccardo Foti.

Jacopo Veneziani (1994) è divulgatore e dottorando in storia dell’arte moderna alla Sorbona di Parigi. Nel 2015 si è iscritto a Twitter per parlare di opere d’arte poco note e di beni culturali italiani al di fuori dei circuiti turistici tradizionali. Per farlo, ha creato l’hashtag #Divulgo, sfociato cinque anni più tardi nel libro #Divulgo. Le storie della storia dell’arte (Rizzoli, 2020), un viaggio attraverso sette secoli di storia della pittura – dal Duecento all’Ottocento – alla scoperta di dettagli spesso difficili da notare a prima vista. Dopo una breve esperienza su YouTube, dall’ottobre 2020 ha una rubrica settimanale dedicata alla storia dell’arte nel programma Le parole della settimana, condotto da Massimo Gramellini su Rai Tre. È intervenuto a Sapiens – Un solo pianeta (Rai Tre) ed è stato giurato dell’ultima edizione de Il Borgo dei Borghi (Rai Tre).