La Canottieri Ongina impatta nel test con la Wimore Energy Parma (2-2)

Seconda uscita stagionale e secondo “pareggio” informale per la Canottieri Ongina, formazione piacentina militante in serie B maschile che mercoledì sera si è testata a Monticelli con i pari categoria della Wimore Energy Parma, team militante nel girone D e infarcito di ex (Cuda, Bartoli, Codeluppi e Boschi).

Due a due il risultato dell’allenamento congiunto, che per i gialloneri piacentini fa seguito (anche nel risultato) a quello di sabato scorso, sempre in casa, contro Viadana. Nell’occasione, coach Gabriele Bruni ha tenuto a riposo precauzionale lo schiacciatore Sandro Caci, schierando complessivamente poi tutti gli effettivi nell’arco dei quattro set disputati. Parma si è aggiudicata la prima e la quarta frazione, mentre la Canottieri Ongina ha conquistato secondo e terzo parziale. “In questo test – il commento a fine gara di coach Bruni – abbiamo provato a valorizzare la battuta, fondamentale che è andata un po’ a fasi alterne, migliorando dopo il primo set e cercando di renderlo più efficace rispetto a sabato scorso. Nel gioco abbiamo alternato fasi di buona pallavolo e ordine tecnico-tattico a momenti un po’ di confusione, forse causati dal periodo e dai carichi di lavoro. Mi è nuovamente piaciuta la ricezione, che è andata bene”.

Prossima tappa, l’allenamento congiunto di sabato (ore 20) a Dorno (Pavia) contro il Garlasco, formazione di A3 maschile avversario dei gialloneri nella scorsa finale play off di serie B. “Sarà un test impegnativo – conclude il tecnico della Canottieri Ongina – ma fa parte del percorso che ci siamo posti di fare. Ci farà solo bene”.

CANOTTIERI ONGINA-WIMORE ENERGY PARMA 2-2

(19-25, 25-17, 25-22, 18-25)

CANOTTIERI ONGINA: Bacca 11, De Biasi B. 12, Miranda 15, Piazzi 6, Ousse 3, Ramberti 4, Cereda (L), Fall 8, Paratici 1, Zorzella 1, Cereda (L), De Biasi M.. N.e.: Caci. All.: Bruni

WIMORE ENERGY PARMA: Maletti 12, Smalaj 3, Bartoli 16, Cuda 7, Bussolari 6, Boschi 2, Andreini (L), Barbieri (L), Colangelo 1, Codeluppi 7, Gentile 1, Ferraguti 5, Muroni 2, Schivazappa. All.: Levoni

Nelle foto di Deborah Frittoli, alcuni momenti dell’allenamento congiunto tra Canottieri Ongina e Wimore Energy Parma