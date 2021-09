La capolista Parma ospite sul diamante piacentino nell’ultima di campionato

Ultimo impegno ufficiale per il 2021 del Piacenza baseball. Domenica 26 settembre sul diamante di via Parigi, i biancorossi saranno ospiti della capolista Junior Parma per l’ultima giornata del Campionato di serie B.

Alla luce dei risultati del turno appena concluso, i parmigiani hanno recuperato il primato in classifica del Girone A vincendo due incontri a Fossano ed approfittando del contemporaneo passo falso casalingo del Poviglio in gara due contro Avigliana. Nulla è comunque deciso, con tre squadre separate tra loro da una sola partita. Potenzialmente si potrebbe configurare uno scenario di parità tra queste tre squadre: in caso di pareggio tra Junior e Piacenza e di doppia vittoria di Codogno. Per evitare ricorsi a classifiche avulse e a complicati calcoli, lo Junior deve vincere due incontri domenica prossima per avere la certezza della vittoria del girone e la conseguente promozione diretta. Ovviamente tutte le forze saranno espresse in campo dai rossoblu, che ora hanno in mano il pallino del gioco.

Piacenza si trova così ad affrontare per la seconda volta in tre turni una squadra obbligata a vincere; situazione prevedibile nella volata finale. A Poviglio certamente le assenze hanno pesato ed il fatto di poter affrontare la trasferta di Parma al completo potrebbe essere motivo di speranza in più. L’incognita potrebbe invece arrivare dalle motivazioni e dalle condizioni fisiche dei singoli giocatori: il quarto posto in classifica agganciato domenica scorsa in coabitazione con Reggio Emilia non può essere una posizione per cui si vuole lottare con il coltello tra i denti; a fine campionato inoltre la fatica di cinque mesi di doppi incontri si fa sentire e tanti giocatori stanno stringendo i denti mascherando vari acciacchi. Quello che è certo è che i ragazzi di Marenghi venderanno cara la pelle e non si nasconderanno dietro alibi.

Programma giornata:

Junior Parma-Piacenza, Ares Milano-Reggio Emilia, Codogno-Fossano, Legnano-Avigliana. Turno di riposo: Poviglio

Classifica Girone A

Junior PR 23v 7p; Poviglio 24v 8p; Codogno 22v 8p; Piacenza 18v 12p; Reggio E. 18v 12p; Fossano 11v 19p; Ares MI 9v 21p; Avigliana 9v 21p; Legnano 2v 28p