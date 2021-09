La Conad Alsenese convince nell’allenamento congiunto di Gossolengo

Rotondo risultato, seppur informale, e buone risposte. E’ positivo il bottino della Conad Alsenese nell’allenamento congiunto di martedì sera a Gossolengo contro il Fumara Miovolley, altra formazione piacentina che militerà in serie B1 femminile.

Quattro a zero il risultato a favore delle gialloblù di Enrico Mazzola, che l’hanno spuntata 21-25 e 22-25 nei primi due parziali per poi vincere più agevolmente terzo e quarto set disputati. Per la prima volta, la Conad Alsenese ha potuto schierarsi al completo, recuperando anche la centrale Eleonora Fava (assente nei primi due test) e con tutte le effettive scese in campo. “Stiamo migliorando l’affiatamento, rispetto all’ultimo test la prestazione in ricezione è stata migliore, anche se c’è ancora da fare. Per l’intesa tra palleggio e attaccanti ci vuole tempo; in difesa qualcosa in più si è visto, ma bisogna fare di più”, il commento a fine gara di coach Enrico Mazzola.

Venerdì il quarto appuntamento del pre-campionato con l’allenamento congiunto ad Alseno contro le reggiane dell’Osgb.

FUMARA MIOVOLLEY-CONAD ALSENESE 0-4

(21-25, 22-25, 13-25, 17-25)

FUMARA MIOVOLLEY: Allasia, Caviati, Liguori, Amatori, Guaschino, Nedeljkovic, Scarabelli, Falcucci, Chinosi, Antola, Nasi (L), Sacchi (L2). All.: Codeluppi

CONAD ALSENESE: Romanin, Zagni, Sesenna, Gobbi, Cornelli, Tosi, Lago, Fava, Diomede, Guccione, Toffanin (L), Cricchini (L). All.: Mazzola