La Gas Sales Bluenergy Volley ospite al Festival Mangiacinema 2.1

Il 16 settembre dalle ore 17, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà ospite all’ottava edizione del Festival Mangiacinema 2.1, in programma a Salsomaggiore Terme dal 15 al 19 e dal 24 al 26 settembre.

L’evento, diretto e ideato dal giornalista Gianluigi Negri, prevede otto giorni di incontri con artisti, proiezioni, concerti, premi e la partecipazione di trenta grandi produttori e ristoratori che presenteranno le loro specialità. Il festival sarà dedicato al celebre attore Bud Spencer scomparso nel 2016. Attore, sceneggiatore e sportivo che, nel 1950 proprio nella città di Salsomaggiore Terme, stabilì il primato nella disciplina del nuoto nei 100 metri stile libero con un tempo inferiore al minuto.

All’interno della manifestazione è previsto l’evento “La colazione dei campioni” dedicato al connubio sport e cucina che vede la partecipazione di Renato Besenzoni, Presidente della Nazionale Italiana Ristoratori e patron dello storico Ristorante da Giovanni di Cortina di Alseno (Piacenza), insieme alla Presidentessa Elisabetta Curti e al club Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza al completo. Il conduttore televisivo di Telelibertà e giornalista del quotidiano Libertà, Marcello Tassi, coinvolgerà a turno sul palco gli atleti e lo staff che sveleranno le loro abitudini e preferenze alimentari, mentre lo Chef Besenzoni proporrà al preparatore atletico biancorosso, Davide Grigoletto, una ricetta in linea con la dieta dei nostri atleti.

L’evento Mangiacinema 2.1 si svolgerà al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme presso la Sala Cariatidi, per l’occasione Sala Bud Spencer. L’ingresso del pubblico è gratuito e, in rispetto delle norme vigenti Covid19, è libero fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili. È consentito l’accesso 30 minuti prima di ogni evento e non sarà possibile accedere ad evento in corso. Green Pass obbligatorio per i partecipanti.

Per ulteriori informazioni: www.mangiacinema.it – info@mangiacinema.it