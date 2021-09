La lista “Cambia Cadeo” pronta a incontrare la cittadinanza

La lista Civica – guidata dalla candidata sindaca Marica Toma – che corre per le elezioni comunali ad ottobre a Cadeo, sabato 4 settembre alle ore 18 inaugura ufficialmente il point elettorale, situato in via Emilia n. 127 a Roveleto.

“In questi dieci anni la nostra squadra ha lavorato sodo – spiega la candidata sindaca Toma- tanti i risultati raggiunti e altrettanti ancora da realizzare con la preziosa collaborazione dei cittadini”.

“Squadra che si è rinnovata e si è arricchita di nuove forze, non tutte in lista, come spiega Toma: “Dal mese di gennaio abbiamo dato il via a un gruppo di lavoro costituito da circa 30 persone, metà delle quali, pur non essendo candidata, ha dato piena disponibilità per continuare a contribuire al nostro progetto, mettendosi al servizio della nostra comunità. Sono orgogliosa – prosegue la vice-sindaca uscente – del gruppo creato: oltre ad avere più della metà di candidati under 35 e una piena parità di genere, possiamo contare su persone con professionalità differenti e di alto profilo, e soprattutto diverse competenze, importanti per puntare al bene comune”.

Toma, dopo aver ricoperto per dieci anni il ruolo di vicesindaca si rimette in gioco tra emozione e desiderio di dare ancora tanto al territorio: “Sento la responsabilità di guidare un gruppo, ruolo fino ad oggi rivestito da Marco (Bricconi, sindaco uscente), mi tranquillizza la fiducia che il gruppo ripone in me e l’entusiasmo e la voglia di metterci in gioco che fin dall’inizio ci hanno animati”.

“Se saremo eletti inizia per Cambia Cadeo il terzo tempo. Un tempo, come insegna il rugby, che è quello dello stare insieme , del condividere. Un tempo che, per essere giocato, ha bisogno della piena partecipazione dei cittadini, che devono continuare ad essere protagonisti. Il point e gli incontri con la popolazione puntano proprio a raccogliere voce ed esigenze di tutti”.

Dopo l’inaugurazione del point di sabato 4 settembre , prendono il via cinque appuntamenti aperti alla cittadinanza, tutti realizzati alle ore 21: lunedì 6 settembre presso Hotel Route 9 a Fontana Fredda, il 13 settembre a Saliceto presso il ristorante “Lanterna Rossa”, il 20 a Cadeo presso pizzeria Da Romano, il 27 a Roveleto in Municipio e la serata conclusiva il primo ottobre all’aperto, presso la piazzetta del pellegrino a Roveleto.