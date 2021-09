La Motorizzazione Civile di Piacenza cerca casa: il bando per la selezione delle proposte è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Piacenza.

Il termine per la loro presentazione (direttamente agli uffici della Motorizzazione) è fissata per le 12 del 22 ottobre. I ‘candidati’ dovranno avere requisiti per precisi. Gli immobili dovranno avere la destinazione urbanistica “a uso pubblico”, presenti nel comune di Piacenza, facilmente accessibili anche al traffico di veicoli industriali. Ecco invece le richieste di carattere più tecnico: una superficie lorda di circa 3173 mq comprendente minimo 28 stanze-ufficio in grado di ospitare 32 dipendenti, anche su più piani; un archivio (mq 240 circa) e magazzini (mq 90 circa); un locale al piano terra direttamente accessibile dall’esterno, privo di barriere architettoniche, ad uso sportelli, con retro sportello e front office (almeno mq 380); 4 locali al piano terra direttamente accessibili dall’esterno, privi di barriere architettoniche, ad uso aule esami (mq 200+ 50 circa); idonei servizi igienici per gli uffici e per il pubblico (PT) a norma anche per diversamente abili; un capannone ad uso Stazione di controllo veicoli, annesso alla palazzina uffici (mq 800 circa) con annesso locale tecnico, ufficio (mq 200 circa) e servizi igienici; disponibilità di posti auto coperti per almeno 35 autovetture; piazzale antistante la palazzina uffici di mq. 600 ad uso parcheggio per il pubblico; spazi aperti da destinare a piste per l’esecuzione prove di guida dei motocicli (mq.2500 ).