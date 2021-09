La Pallavolo Sangiorgio a testa alta nel torneo Taverna-Arci Crema Nuova

Nell’ultimo week end la Pallavolo Sangiorgio, formazione piacentina guidata da coach Matteo Capra ed Emanuele Piccoli, ha preso parte al prestigioso quadrangolare Taverna-Arci Crema Nuova, tredicesimo memorial Polloni,. In semifinale il team albiceleste ha superato in rimonta l’Enercom Fimi Crema (3-1) ed ha ceduto nella finale per il primo posto alla Chromavis Abo Offanengo in tre parziali. Tradotto, è stato conquistato un importante secondo posto lottando alla pari con due squadre di categoria superiore. Crema neopromossa, Offanengo candidata ad un classifica di vertice nel girone B del campionato di B1.

Prima partecipazione per la Pallavolo Sangiorgio al torneo in terra cremasca. E’ stato un ritorno a casa per Alisa Hodzic, premiata come miglior attaccante della manifestazione. L’opposta, classe 1997, infatti nella sua carriera ha vestito la maglia neroverde nel 2017/2018 in B1 (al Taverna ha conquistato il secondo posto), stagione che l’ha lanciata nel grande volley con il passaggio a Baronissi in A2. Al termine del torneo che si è tenuto al PalaCoim di Offanengo, Hodzic ha analizzato la prestazione della squadra. “Durante la prima partita – spiega – siamo state brave a reagire dopo aver perso il primo set. E’ stato un risultato positivo ed importante, le abbiamo messe in difficoltà come gioco globale è andata bene. In finale contro Offanengo potevamo fare meglio, si sono messe in evidenza alcune cose su cui dobbiamo migliorare. Il riscontro della partecipazione è stato positivo anche se c’è tanto lavoro da fare e lo faremo nel tempo che avremo a disposizione prima di debuttare in campionato”.

Il prossimo passaggio del precampionato della Pallavolo Sangiorgio passerà per sabato 2 ottobre con l’allenamento congiunto a Piadena con la pari categoria (girone D) cremonesi della Tecnimetal dove milita l’ex Lydia Andreani.

Nella foto di Davide Moroni, Alisa Hodzic premiata al Taverna