La pioggia ferma il Piacenza baseball

Il Campionato di Serie B di baseball per il Piacenza baseball si protrarrà almeno fino al prossimo fine settimana: il maltempo ha infatti reso impraticabile il campo Massera di Parma dove, nella giornata di domenica 26 settembre, era in programma il doppio incontro tra Junior Parma e Piacenza baseball valevole per l’ultima giornata di calendario. Turno decisivo per i padroni di casa, in quanto con un doppio successo si sarebbero garantiti la vittoria del girone A e la conseguente promozione alla prossima Serie A. Quasi ininfluente invece per i biancorossi, che avrebbero solo la certezza, in caso di doppio successo, del quarto posto in classifica.

Tutto rimandato quindi, presumibilmente a domenica 3 ottobre, per conoscere il nome della squadra campione. Rinvio che non gioca a favore del Piacenza, in quanto in tale data non potrebbe schierare sul monte né Carnevale né Simone Sanna, impegnati entrambi sabato 2 nella final four della categoria Under 18, rispettivamente con le casacche di Ares ed Oltretorrente. Il maltempo che ha imperversato su tutto il nord ha reso impraticabile la maggior parte degli incontri e si è resa possibile la disputa di soli due incontri sugli otto in programma: Codogno-Fossano si è conclusa gara uno sul punteggio di 12-5 mentre Legnano-Avigliana, sempre gara uno, 9-2 in favore dei Piemontesi.

Ovviamente, essendo impegnati anch’essi in provincia di Parma, i ragazzi del team Under 12 del Piacenza baseball non hanno potuto disputare gli incontri in programma per decretare la vincitrice della zona ovest della Coppa Emilia e proseguire eventualmente il cammino verso le finali. Rinviate quindi a data da destinarsi le partite contro i pari età di Crocetta Shark e Poviglio.