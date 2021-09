La politica “Della gentilezza e del coraggio” di Carofiglio a Rottofreno con il candidato Bersani

La nota stampa

Alle ore 21 di ieri, 26 settembre, si è svolto l’incontro tra lo scrittore Gianrico Carofiglio e il candidato sindaco Paolo Bersani della lista civica Ripensiamo Rottofreno presso la sede del centro culturale di San Nicolò. La discussione, mediata dal giornalista Antonio Cavaciuti, ha avuto come spunto di riflessione iniziale la gentilezza in politica, come spiegata dallo scrittore nel libro “Della gentilezza e del coraggio”, comportamento che anche il candidato sindaco ha asserito di condividere appieno.

Carofiglio ha spiegato l’importanza di una politica non basata sull’aggressività verbale, ma sulla gentilezza. Bersani ha quindi sottolineato che tale scelta è stato applicata all’interno del suo programma tramite la campagna di ascolto dei cittadini, evidenziando la volontà di seguire una linea politica basata sulla gentilezza e sul reale scambio di informazioni. L’incontro si è concluso col le parole di Carofiglio rivolte a Bersani di “imparare a sbagliare”, per attuare un percorso sempre in crescita. Alla serata hanno partecipato un gran numero di persone, numero massimo consentito in base alle norme vigenti, occupando cosi interamente le due sale predisposte all’incontro.