La Polizia Locale piange la scomparsa improvvisa di Ferruccio Chiesa, morto a 63 anni “Punto di riferimento”

Il Corpo di Polizia Locale di Piacenza piange la prematura scomparsa, all’età di 63 anni, dell’Ispettore Superiore Ferruccio Chiesa, morto improvvisamente nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 settembre.

Originario di Calendasco, Ferruccio Chiesa era entrato in servizio al Comando di via Rogerio come agente il 30 dicembre 1982. Per anni aveva lavorato sulla strada, sia come vigile di prossimità territoriale nel centro storico di Piacenza che come motociclista, impiegato sia nei rilievi degli incidenti che nel controllo del traffico. Promosso al grado di Ispettore, per oltre 25 anni ha ricoperto il ruolo di Caposervizio, fino al momento della pensione, arrivato lo scorso 1 dicembre 2020.

Il ricordo commosso è arrivato da parte di tanti suoi colleghi, che lo hanno voluto omaggiare attraverso i social network. Dal Comando di Via Rogerio il cordoglio è unanime: “era un punto di riferimento delle pattuglie, persona dedita al lavoro, caratterizzata da un carattere gioviale e sempre pronto a venire incontro alle esigenze dei colleghi sia per quanto riguarda il lavoro che sotto il profilo umano”. “Era in turno anche la mattina del 30 aprile 2009 – ricordano -, giorno in cui si verificò il crollo del Ponte sul Fiume Po che collega Piacenza a San Rocco al Porto (Lodi). In quegli istanti ha coordinato i primi servizi, inviando repentinamente sul posto tutte le pattuglie a disposizione, provvedendo a gestire la viabilità, chiudendo alla rotatoria di Piazzale Milano il tratto della Strada Statale 9 della Via Emilia, dirottando il traffico ed agevolando il sopraggiungere dei soccorsi”.