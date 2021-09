La Pubblica Valtrebbia cerca nuovi volontari, venerdì assemblea

La Pubblica Assistenza e Soccorso “Valtrebbia” di Travo, Associazione operante nella media Val Trebbia da circa 40 anni, ricerca nuovi volontari per poter continuare ad offrire i suoi importanti servizi alla popolazione.

Venerdì 24 settembre alle ore 20.30 nella sala polivalente del comune di Travo (presso la biblioteca) si terrà una serata informativa, in cui verranno illustrate le attività della Pubblica Assistenza e il corso di formazione.

Chi è il candidato ideale a diventare un nuovo volontario?

Qualsiasi cittadino che abbia desiderio di offrire un po’ del suo tempo (anche poco) per metterlo a disposizione del bene comune.

Oltre ai servizi di soccorso in emergenza, ci sono infatti numerose altre attività in cui rendersi utili: trasporti di malati, accompagnamento di privati presso presidi medici, attività di protezione civile, aiuto nella gestione dei mezzi e della sede, supporto all’amministrazione.

Insomma chiunque, qualsiasi sia il tempo che riesce a mettere a disposizione, può essere molto utile, nella logica della gratuità e nella convinzione che “è donando che si riceve”.

Oltre che per la presentazione del corso per nuovi volontari il 24 settembre alle 20,30, la Pubblica Assistenza di Travo attende la popolazione anche all’evento organizzato nella sede dell’Associazione per le ore 10:00 di sabato 25 settembre, quando alla presenza delle autorità verrà inauguratala la nuova ambulanza acquistata anche grazie alle generose donazioni di tanti privati cittadini e imprese del territorio. (nota stampa)