La salute in piazza, cinque giornate dedicate alla prevenzione. Tornano gli open day vaccinali

Cinque giornate dedicate alla prevenzione, con i professionisti sanitari che scendono in piazza per una valutazione personalizzata del rischio dei cittadini e per promuovere salute. Dal 29 settembre al 3 ottobre, il cuore della città ospita una serie di iniziative realizzate dall’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con il Comune di Piacenza e alcuni partner.

Gli eventi saranno diffusamente presentati lunedì 27 settembre nella Sala Consiglio del Comune di Piacenza. Nell’occasione, il sindaco Patrizia Barbieri e il direttore generale Luca Baldino, insieme ai professionisti coinvolti, forniranno tutti i dettagli delle iniziative. Già da oggi i cittadini possono intanto prenotare uno dei 150 posti disponibili giovedì 30 settembre, dalle ore 9.30 alle 15, per accedere al percorso di prevenzione del rischio e promozione salute. Tutti gli altri eventi in agenda sono invece ad accesso libero. Ecco il programma delle manifestazioni dal 29 settembre al 3 ottobre e le indicazioni utili per partecipare.

29 SETTEMBRE, GIORNATA DEL CUORE – In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, l’Associazione Progetto Vita porta in piazza Cavalli il “Villaggio del cuore”, con gazebo rappresentativi di tutti i propri partner. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Ausl di Piacenza, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia e del Comune di Piacenza. Alle ore 10, a palazzo Gotico, è in programma il XIII Memorial Maurizio Saltarelli, con la premiazione dei volontari e degli equipaggi che nell’anno 2019 e 2020 hanno effettuato interventi e salvataggi con un tempestivo intervento grazie al defibrillatore. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il virologo Fabrizio Pregliasco, il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e il direttore generale Ausl Luca Baldino.

30 SETTEMBRE, PREVENZIONE DEL RISCHIO E PROMOZIONE DELLA SALUTE – Dalle ore 9.30 alle 15.00, portici di palazzo Gotico, piazza Cavalli, percorso di prevenzione del rischio e promozione salute: colloqui con medici per la raccolta di informazioni rispetto ad abitudini di vita e rilevazione dei parametri della persona, per definire un profilo di rischio cardio-cerebro vascolare. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Lilt. La proposta è diretta alle persone di età compresa tra i 40 e i 75 anni. Si consiglia di portare con sé i referti degli ultimi esami ematici se fatti negli ultimi 6 mesi. L’accesso è su appuntamento. Per prenotare è possibile: telefonare da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00 al numero 0523.302413; scrivere una mail a comunicazione@ausl.pc.it specificando il proprio nome e cognome, la data di nascita e un numero di telefono al quale gli operatori potranno poi chiamare la persona per comunicare l’ora dell’appuntamento.

1 OTTOBRE, PERCORSO DI IDENTIFICAZIONE PROFILO FRAGILITÀ PER OVER 65 – Dalle ore 9.30 alle 15.00, portici di palazzo Gotico, piazza Cavalli, percorso di identificazione di profili di fragilità per i cittadini over 65: colloqui con i professionisti dei Consultori dei disturbi cognitivi. Accesso libero.

2 OTTOBRE, SCREENING DEL CAVO ORALE e SCREENING ICTUS – Dalle ore 9.30 alle 15, portici di palazzo Gotico, piazza Cavalli, screening rischio ictus a cura del reparto di Neurologia in collaborazione con l’associazione Alice. Screening del cavo orale nel bambino e nell’adulto a cura dei professionisti di Odontostomatologia e attività di sensibilizzazione al corretto stile di vita nella prevenzione del cancro della bocca e della gola, della carie e della patologia parodontale. Accesso libero

OPEN DAY VACCINALI – Giovedì 30 settembre, venerdì 1 ottobre e sabato 2 settembre, sotto i portici di palazzo Gotico, vaccinazione anti SARS-CoV-2 con accesso diretto senza prenotazione per le persone con almeno 12 anni compiuti dalle ore 16 alle 20

3 OTTOBRE, TIENI IN FORMA IL TUO CUORE – Rilevazione del rischio cardiovascolare a cura dei reparti di Cardiologia dalle ore 10 alle ore 18 con accesso libero. Saranno presenti l’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini, il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e il direttore generale Ausl Luca Baldino.

INGRESSO AGLI EVENTI – Per l’ingresso e la partecipazione agli eventi all’aperto in piazza Cavalli non è necessario il Green Pass. L’accoglienza viene garantita dai volontari dei Rotary Club del Gruppo Piacentino, che saranno presenti tutti i giorni, dal 30 settembre al 3 ottobre, per la rilevazione della temperatura e la compilazione del questionario di accesso. Per partecipare al Memorial Maurizio Saltarelli il 29 settembre a palazzo Gotico è invece necessario essere in possesso del Green Pass.