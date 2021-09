L’auto posteggiata nell’area di servizio per evitare l’alcoltest. Notte di controlli della Polstrada

La Polizia Stradale di Piacenza, insieme ai colleghi di Alessandria Ovest e le volanti della questura di Piacenza nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 settembre hanno effettuato un servizio di prevenzione congiunto nelle aree di servizio Trebbia Nord e Trebbia Sud, sul tratto dell’autostrada dell’A21, e – sulla viabilità ordinaria – in prossimità del casello autostradale di Piacenza Ovest.

È stato il questore di Piacenza a disporre il dispositivo di controllo a seguito di segnalazioni da parte della stazione di servizio Trebbia Nord, sia per accertare che gli automobilisti non fossero in stato di alterazione psico-fisica, che sul fronte delle misure a contrasto del Covid (su possibili assembramenti e uso delle mascherine di protezione).

A far scattare i controlli un andirivieni di alcuni ragazzi che negli ultimi weekend, in concomitanza delle serate di apertura del vicino locale notturno di Strada dell’Aguzzafame a Borgotrebbia, entravano all’interno del parcheggio dell’autogrill e creavano disturbo ai camionisti in sosta e al personale al lavoro.

Dapprima questi ragazzi sono stati notati entrare attraverso il tornello che separa l’area autostradale da strada dell’Aguzzafame, poi, nonostante fossero stati apposti dei lucchetti per impedire il passaggio, alcuni di loro hanno preso a scavalcare la recinzione (come da foto) e, in un caso, anche a crearsi un varco per accedere all’area di servizio.

Il timore che sotto i fumi dell’alcol qualche persona potesse incautamente finire in mezzo alla carreggiata con grave rischio per se e per i veicoli in transito lungo l’asse autostradale. Di più, nelle notti degli scorsi fine settimana erano state segnalate alcune auto che rimanevano per ore in sosta all’interno del parcheggio dell’area di servizio, senza che ci fossero persone all’interno dell’autogrill. Gli agenti della Polizia Stradale hanno verificato che si trattava di avventori del locale notturno i quali, una volta entrati in autostrada, parcheggiavano le auto nell’area di servizio e, a piedi, tramite il tornello, potevano uscire dall’area autostradale e accedere al locale. I controlli, in questo caso, sono stati finalizzati a verificare che le persone alla guida lungo l’A21 non fossero sotto effetto dell’alcol.

Durante l’arco di tutta la notte, da mezzanotte alle prime luci dell’alba, due pattuglie della Polstrada di Alessandria Ovest hanno presidiato il cancello che separa l’area di servizio Trebbia Nord da Strada dell’Aguzzafame, e una pattuglia della Polstrada di Piacenza ha presidiato l’area di Servizio Trebbia Sud e l’uscita al casello di Castelsangiovanni. Lungo la via Emilia Pavese, un’altra pattuglia della Polizia Stradale di Piacenza, assieme a due pantere della Polizia: gli agenti hanno sottoposto una quindicina di automobilisti ad alcol test.

Due di loro sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza con valori compresi tra 0,5 e 0,8 g/l. Alle 4 di notte, a poche decine di metri dal punto in cui erano in essere i controlli di polizia, il conducente di una Volkswagen Golf, mentre percorreva via Giuseppe Talomoni, nell’uscita del curva, ha perso il controllo dell’auto che è finita nel canale. Fortunatamente tutti illesi gli occupanti del mezzo, e l’uomo alla guida è stato sottoposto al alcol test. È stato quindi sanzionato e denunciato per guida in stato di ebbrezza per un valore riscontrato di circa 1 g/l.