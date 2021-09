Lavori edili, modifiche alla viabilità in via Frasi e via Sopramuro

Per consentire lo smantellamento di un ponteggio allestito per lavori edili, dalle 8 alle 18 di lunedì 13 settembre, nel tratto di via Felice Frasi tra S. Antonino e via Sopramuro a Piacenza, nonché nel tratto di via Sopramuro tra via Frasi e via Chiapponi, sarà istituito il divieto di circolazione.

Il transito sarà consentito unicamente ai residenti e fruitori di posti auto privati, ai mezzi di soccorso e delle Forze dell’ordine, eccezionalmente in entrambi i sensi di marcia, in base allo stato di avanzamento del cantiere. Varrà per tutti, invece, il divieto di sosta con rimozione forzata, negli spazi segnalati. Gli stessi provvedimenti – con le medesime eccezioni – saranno in vigore martedì 14, sempre dalle 8 alle 18, nel tratto di via Felice Frasi compreso tra via S. Antonino e via Sopramuro.