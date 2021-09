Lavori in tangenziale, chiusura temporanea dello svincolo “Caorsana”

Anas annuncia che, per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino urgente del piano viabile, sono previste limitazioni temporanee lungo la strada statale 725 “Tangenziale di Piacenza”.

Mercoledì 29 settembre, dalle ore 10 alle ore 18, sarà istituita la chiusura dello svincolo di “Caorsana” (km 0,350) per chi viaggia in direzione Bobbio. Il traffico sarà deviato mediante l’uscita obbligatoria allo svincolo di Piacenza, per proseguire sulla strada statale 10 “Padana Inferiore”.

Nella mappa la parte in colore viola indica il percorso alternativo