Nuova rotatoria Gossolengo, senso unico alternato e velocità a 30 km/h sulla provinciale

Proseguono i lavori per la riorganizzazione a rotatoria della intersezione della Strada Provinciale n. 28 di Gossolengo con Corso Matteotti in località Partitore, in prossimità del centro abitato di Gossolengo, e delle intersezioni fra la Strada Provinciale n. 28 di Gossolengo e le strade Comunali “della Regina” e “del Bissone” nel tratto compreso fra la progressiva km. 3+500 (Comune di Gossolengo) e la progressiva 4+100 (Comune di Piacenza).

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo – informa il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza – viene disposta la limitazione della circolazione stradale lungo la Strada Provinciale n. 28 di Gossolengo dalla progressiva km 3+500 (Comune di Piacenza) alla progressiva km 4+100 (Comune di Gossolengo) in località Partitore, in prossimità del centro abitato di Gossolengo, dal 20/09/2021 al 23/10/2021 mediante: istituzione del senso unico alternato regolato da movieri dalle ore 7 alle ore 19 dei giorni feriali; l’istituzione della limitazione della velocità a 30 km/h nel suddetto tratto.