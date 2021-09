Lavori Stradone Farnese e via Giordani, divieto di circolazione nelle notti del 9 e 10 settembre

Saranno eseguiti in orario serale e notturno i lavori di rifacimento della pavimentazione all’incrocio tra Stradone Farnese e via Giordani a Piacenza, che giovedì 9 settembre e venerdì 10, dalle ore 20 alle 6 del mattino successivo, comporteranno – nel tratto interessato dal cantiere – il divieto di circolazione per tutti i mezzi, con la sola eccezione delle linee di trasporto pubblico.

I veicoli che debbano accedere agli immobili e alle autorimesse di proprietà potranno accedere seguendo il percorso alternativo che da piazza Borgo prosegue lungo via Garibaldi e via S. Antonino. L’intervento verrà effettuato tra le ore 20 e le 6 per minimizzare l’impatto sul traffico urbano, garantendo la massima sicurezza per i cittadini e gli addetti ai lavori.

LIMITAZIONI IN VIA NEVE – Per consentire lo svolgimento dei lavori di realizzazione della nuova pavimentazione a seguito della posa della fibra ottica, in via Neve a Piacenza, dalle ore 7 alle ore 19 di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 settembre, è istituito il divieto di circolazione (con esclusione però dei residenti e dei possessori di posti auto ivi ubicati, nonché dei mezzi di soccorso e di Polizia, i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia in relazione alle fasi operative del cantiere).