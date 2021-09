Le azioni Amazon sono ancora ricercate dagli investitori oppure sono ormai sorpassate?

Amazon è il colosso dell’e-commerce dove almeno una volta nella vita avrete acquistato dei prodotti, la spesa oppure guardato con Prime le partite calcio.

Ad oggi Amazon è sempre più competitivo e offre ancora più servizi, di certo non è solo quel sito dove compriamo un libro oppure un’aspirapolvere ma è molto di più, per essere precisi questo mega e-commerce muove una quantità di soldi che è difficile anche da immaginare e pronunciare. La pandemia ha messo in crisi molti settori, svariati rivenditori hanno dovuto chiudere battente, ma questo non è successo per Amazon, anzi i primi 3 mesi del 2021 hanno portato i profitti a triplicarsi arrivando a 8.1 miliardi. Per comprendere meglio il valore e lo storico dell e-commerce più in voga del mondo una breve panoramica sul valore delle sue azioni dagli albori ad oggi.

Le azioni Amazon sono state quotate in borsa nel lontano 1997 quando valevano circa 18 dollari, oggi un’azione Amazon ha un valore di circa 3200 USD.

Una delle domande che molti investitori si pongono è la seguente: Le azioni Amazon sono ancora ricercate oppure gli investitori di tutto il mondo hanno preferito dirigersi verso altre aziende e multinazionali? Le risposta è che le azioni Amazon sono ancora molto contese e ricercate, anche per le novità che l’azienda propone e per il gossip che vi ruota intorno. D’altra parte Jeff Bezos è un personaggio straordinario e in questi ultimi anni sta facendo bene o male parlare di sé. Tornando a noi, un breve viaggio a ritroso per comprendere meglio come negli ultimi 5 anni si sono mosse le Azioni di Amazon.

Il mondo della borsa e della finanza è sempre in movimento, i cambi repentini di trend fanno si che le azioni possano scendere oppure salire in breve tempo, ma Amazon vive di norma un trend positivo. Se prendiamo come esempio gli ultimi 5 anni, dal 2018 al 2021 vediamo come le azioni Amazon (come comprare azioni Amazon) abbiano avuto una crescita costante partendo da un valore inferiore a 1000 dollari nel 2018 per arrivare a più di 3mila dollari nel settembre 2021.

Fonte: Sole24Ore

Solo con questi pochi dati possiamo dedurre come l’e-commerce di Jeff bezos non abbia sbagliato un colpo negli ultimi anni. Ma cosa succederà nel prossimo futuro, come Amazon pensa e vuole rimanere sul podio degli e-commerce? E ancora i lavoratori Amazon riusciranno ad essere rappresentati e stilare un accordo ragionevole?

Cosa bolle in pentola? Cosa ci dobbiamo aspettare da Amazon per il prossimo 2022?

Le azioni Amazon non sono perciò passate in secondo piano negli ultimi anni, anzi gli investitori hanno ancora premura di acquistarle oppure di farci trading online. Apriamo e chiudiamo una piccola parentesi, con il trading online l’investitore non andrà ad acquistare le azioni e perciò non ne diventerà proprietario. Con il trading online si specula sulle variazioni di prezzo del titolo. Cosa cambia? Nel primo caso, è necessario avere una maggiore liquidità, nel trading invece si possono investire anche cifre irrisorie. In entrambi i casi è necessario avere delle basi e una certa conoscenza, ora che abbiamo chiarito questa differenza, torniamo sui nostri passi.

D’altra parte il team di Amazon non sbaglia mai un colpo, come ad esempio la scelta di sottoscrivere una partnership con Deliveroo. Questo accordo prevede che gli utenti abbonati a Amazon Prime non debbano pagare la consegna di generi alimentari, effettuando una spesa superiore a £25 tramite l’applicazione di Deliveroo, attualmente questa possibilità esiste solo nel Regno Unito.

Fonte: Financial Times

Certamente oltre gli accordi commerciali Jeff Bezos è diventato molto popolare sia per le sue stranezze che per il divorzio milionario. L’ultima idea di Jeff è quella di voler investire cifre straordinarie per la ricerca dell’immortalità, oppure di viaggiare nello spazio. Anche queste notizie fanno si che le azioni Amazon rimangano sempre in vetta.

Nelle ultime ore in Italia abbiamo assistito ad un evento molto importante che riguarda la tutela dei lavoratori Amazon.

L’e-commerce più grande del mondo si è trovato a dover stringere un accordo con i sindacati italiani, firmando un protocollo tra azienda e lavoratori. Ebbene sì le proteste fatte dai lavoratori e dai sindacati sono state premiate.

Le tensioni e gli scioperi dei dipendenti Amazon hanno finalmente portato alla fatidica firma

Finalmente per i lavoratori della logistica di Amazon è arrivato il tanto atteso e richiesto accordo. Tale accordo sottoscritto dall’azienda e dai sindacati ha qualcosa di incredibile, viene definito persino storico, in quanto è il primo in Europa.

In sostanza come verranno tutelati i lavoratori di Amazon?

In primis questo accordo prevede che vi siano degli incontri tra i sindacati e l’azienda, viene espressa la volontà di rispettare le norme del CCNL, logistica, trasporto merci e spedizioni.

fonte: Confcommercio

Questo è solo l’inizio della mobilitazione, anche i dipendenti tedeschi stanno iniziando con gli scioperi chiedendo degli accordi.