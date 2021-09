Le opportunità del porto di La Spezia per il territorio piacentino. Un convegno a Palazzo Galli

“Le opportunità logistico-commerciali del Porto di La Spezia per il mondo produttivo piacentino”. E’ il titolo del convegno in programma venerdì prossimo, 1 ottobre alle 15.30, a Palazzo Galli (Via Mazzini, 14) organizzato da Piacenza Expo in collaborazione con la Banca di Piacenza.

“Il Porto di La Spezia – precisa l’Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – ha avviato una collaborazione con la nostra società fieristica, una sinergia che vogliamo far conoscere e mettere a disposizione del nostro territorio e di tutti gli operatori del tessuto economico e produttivo che hanno la necessità di movimentare, spedire o ricevere merci sia dall’Italia che dall’estero. Il Porto commerciale di La Spezia non ha soltanto il vantaggio della vicinanza geografica, ma anche altri valori aggiunti di livello tecnico e logistico che lo collocano ai primi posti in Italia soprattutto per la movimentazione di container verso il sud dell’Europa. Può ricevere merci da spedire sia attraverso il trasporto su gomma, sia su ferro essendo dotato di una propria rete ferroviaria interna. Piacenza è da sempre la capitale italiana dell’autotrasporto e, da qualche anno, anche un rilevante centro nazionale per la logistica: credo che un’eventuale collaborazione con il Porto di La Spezia potrebbe far crescere ulteriormente questi importanti comparti della nostra economia provinciale”.

Il convegno sarà aperto dagli interventi del Sindaco e Presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri, e del Presidente del Comitato esecutivo della Banca di Piacenza, Corrado Sforza Fogliani; seguiranno le relazioni dell’Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, e del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale-Porto di La Spezia, Mario Sommariva. Per partecipare al convegno, nel rispetto delle vigenti normative di contrasto al Covid-19, è necessario confermare la presenza inviando una mail all’indirizzo info@piacenzaexpo.it.