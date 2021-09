L’etica nell’uso dei Social Network al centro del seminario del ciclo “Cittadinanza digitale”

E’ in programma mercoledì 29 settembre, alle 15, il prossimo incontro formativo del ciclo “Cittadinanza digitale” promosso dal Laboratorio Aperto di Piacenza, dedicato al tema “Social Network: etica, rischi e buone prassi per utilizzarli”. La conferenza, a ingresso gratuito – con iscrizione consigliata ma non obbligatoria alla pagina web www.getcrowd.eu/event/2bd03597 – potrà essere seguita sia in presenza presso il complesso del Carmine, sia online su Zoom (le indicazioni si trovano nel link di iscrizione) o sulla pagina Facebook laboratorioapertopiacenza .

Saranno approfonditi argomenti come la condivisione di informazioni personali, immagini fotografiche e video che riprendano minori, nonché le problematiche connesse al loro utilizzo: dalla discriminazione al body shaming, dalla violenza verbale a furti di identità e truffe telematiche, sino ai fenomeni del clickbaiting e delle fake news. Un ulteriore appuntamento è già in programma per mercoledì 20 ottobre, sempre con inizio alle 15, su rischi e opportunità derivanti dall’uso di carte prepagate e conti virtuali. Per informazioni si può contattare il 3273210280 o scrivere a piacenza@labaperti.it .