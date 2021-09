Tornano a riempirsi le vie del Quartiere Roma a Piacenza per il “Mercatino del riuso e antiquariato”.

Dopo un lungo stop, il tradizionale appuntamento ha animato il centro città nella giornata di domenica 5 settembre, con bancarelle e stand che hanno attirato l’attenzione di un buon numero di passanti ed appassionati di oggetti antichi e di seconda mano.

Oltre alla parte vintage – curata da Gina Pagnella – allestiti anche diversi stand gastronomici.

LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO – Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, il Comune ha stabilito alcune limitazioni al traffico: dalle 6 alle 24 di domenica 5 settembre, nel tratto di via Roma compreso tra l’incrocio formato con via Pozzo e piazzetta S. Maria, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e quello di circolazione. Nelle stesse ore, quest’ultimo divieto è in vigore anche nel tratto di via Tibini compreso tra via Roma e via Madoli, nonché in via Neve.

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa in sicurezza – precisa l’Amministrazione -, i provvedimenti in questione si ripeteranno ogni prima domenica dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Nei giorni indicati, la telecamera di controllo posta all’ingresso di via Pantalini verrà disabilitata e sarà permesso ai residenti e agli operatori sanitari della struttura protetta Fondazione Maruffi di transitare in entrambi i sensi di marcia su via Pantalini con accesso e uscita da via Guastafredda.