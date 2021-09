Libro e dipinti sulla battaglia di Monticello, martedì sera presentazione alla libreria Fahrenheit 451

Martedì 7 settembre ore 20,30 si terrà nel cortile della libreria Fahrenheit 451 in via Legnano 4 a Piacenza (non in caso di pioggia) la presentazione del nuovo libro di Mauro Annoni (Presidente dell’Istituto di Storia Contemporanea di Pesaro), “Monticello 16 aprile 1945. La battaglia, i partigiani, la gente” Edizioni Pontegobbo. L’autore sarà affiancato da Enrico Battini (Anpi Piacenza). Durante la serata verranno esposti i quadri realizzati dal pittore spagnolo Guillermo Malinowski Formento dedicati al tema storico.

Per accedere – informano gli organizzatori della serata – sarà obbligatorio essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, prenotazione consigliata: sms/whatsapp/telef. 3396581662. In caso di maltempo la serata sarà annullata.

IL LIBRO E LA VICENDA – A Monticello di Gazzola il 16 aprile 1945 è stata combattuta una battaglia a viso aperto tra uno sparuto gruppo di partigiani asserragliati nel castello e alcune compagnie di combattenti della Repubblica Sociale Italiana. Dopo alcune ore di strenue resistenza, l’arrivo di alcune squadre di patrioti provenienti da altri distaccamenti della Val Luretta ha consentito la liberazione dei partigiani nel castello e costretto alla ritirata gli assalitori. Nuove ricerche d’archivio e interviste inedite hanno evidenziato alcuni aspetti del combattimento, contribuendo a chiarire le dinamiche che hanno portato al ferimento e alla morte di Lino Vescovi – “Valoroso”- e di Luigi Cerri – “Gino”- due protagonisti della battaglia e della Resistenza nel piacentino. Dalle numerose testimonianze dei civili emerge un tema poco trattato finora: la battaglia vissuta dagli abitanti, dalla gente di Monticello.