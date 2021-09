Lite tra vicini a Pontenure, uomo accoltellato al collo

Episodio violento nella serata di sabato 25 settembre a Pontenure, in via Castello Sforza.

Un uomo è stato aggredito con un coltello al culmine di una lite in un’abitazione e ferito al collo. Forse a causa di dissidi di vicinato. E’ stato trasportato in ospedale in condizioni serie, ma non si trova in pericolo di vita. Nel corso della discussione la moglie del ferito si è intromessa riportando una contusione: è stata a sua volta condotta in ospedale per essere medicata. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con due ambulanze della Pubblica di S. Giorgio e della Croce Bianca.

I carabinieri hanno subito individuato il presunto aggressore, già noto alle forze dell’ordine. Anche quest’ultimo ha riportato alcuni traumi ed è stato trasportato presso l’ospedale di Piacenza per le cure, dove è piantonato dai militari.

IN AGGIORNAMENTO