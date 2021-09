Luigi Corvi eletto presidente del Gruppo Cosmetici in Farmacia

Luigi Corvi – farmacista piacentino, figlio del titolare della pluricentenaria Antica Farmacia Corvi di Piacenza e Sales & Marketing Vice President di Unifarco – è stato eletto Presidente del Gruppo Cosmetici in Farmacia di Cosmetica Italia: una decisione presa durante l’assemblea delle 92 imprese che costituiscono la compagine associativa specializzata nel canale farmacia.

Un ruolo e una responsabilità importanti, ma, allo stesso tempo, un orgoglio che chiama in causa anche le sue radici piacentine. Da ben 11 generazioni, infatti, i familiari del neo Presidente del Gruppo Cosmetici in Farmacia operano sul territorio di Piacenza come farmacisti, fattore che fa di loro la più longeva dinastia italiana di speziali. L’Antica Farmacia Corvi – che vanta diverse premiazioni a esposizioni di prodotto di fine ‘800 – è stata infatti fondata nel 1715 e rappresenta un’Istituzione dell’epoca, con arredo originale tra stile Impero e Neoclassico. Ancora oggi, su richiesta è possibile visitare il museo farmaceutico 1700-1900 appartenente alla famiglia Corvi.

‘Questo incarico mi rende orgoglioso e contemporaneamente mi investe di una grande responsabilità’ ha dichiarato Luigi Corvi, neo Presidente del Gruppo Cosmetici in Farmacia.

‘Si tratta di un’area che ha potenzialmente margini di crescita notevoli, ma per fare questo è necessario un costante lavoro di squadra. Non partiamo però da zero. Abbiamo infatti ascoltato le nostre aziende attraverso brainstorming mirati per capire le aree da esplorare nel corso dell’anno, dai nuovi modelli di retail al marketing digitale della filiera, dall’evoluzione della distribuzione intermedia alla riorganizzazione della rete vendita. Lavoreremo inoltre per dar risalto alla funzione consulenziale del farmacista, figura unica in grado di valutare il benessere del cittadino in una prospettiva olistica. Tutto questo sarà possibile migliorando la cura con cui vengono scelti i partner/fornitori e la possibilità di offrire una formazione continua per alzare sempre di più il livello di competenze da mettere a disposizione dei clienti. Da ultimo, ma non meno importante, puntare sui servizi ad alto valore aggiunto in farmacia, dalla cabina estetica all’analisi del capello e della cute. Tutto questo può essere riassunto in una frase: dalla vendita di un prodotto alla condivisione con il cittadino di conoscenza, valori e servizi’.