Lyons, a settembre gli Open Day dedicati a bambini e giovani

Un settembre denso di appuntamenti per il settore propaganda dei Rugby Lyons.

Domenica 5 settembre in Piazza Cavalli i ragazzi parteciperanno ad una dimostrazione sportiva in compagnia dei coetanei del Piacenza Rugby. Dalle ore 16 alle ore 17.30 giocatori e allenatori presenteranno il mondo della palla ovale ai cittadini di Piacenza supportati dai compagni della Prima squadra. Da martedì 7 settembre riprenderanno invece le attività per tutte le giovanili: Under13, Under11, Under9, Under7 e Under5. Ogni martedì e giovedì sul campo di via Rigolli si terranno gli allenamenti dalle ore 18 alle 19 per i ragazzi fino a 10 anni e fino alle 19.30 per i ragazzi fino ai 13 anni. Gli appuntamenti, che per tutto il mese di settembre si svolgeranno in formula open (prove gratuite per i non tesserati), prevedono un mix di attività ludiche alternate a tecnica di gioco e potranno finalmente svolgersi con esercizi anche di contatto.

Il 10-11-12 settembre si svolgerà, come per la Prima squadra, il ritiro a Ferriere con la partecipazione di 50 bambini, mentre domenica 26 settembre si darà il via vero e proprio alla stagione con il Torneo di Valpolicella, prima occasione i giovani dei Lyons di incontrare altre realtà e misurarsi sul campo dopo due anni di stop.

Settore Propaganda, ripartono gli Open Day – Nelle date 18 e 25 settembre, il campo di via Rigolli aprirà i cancelli a tutti i ragazzi delle categorie Under13, Under11, Under9, Under7 e Under5 che vorranno provare a misurarsi con le attività proposte dallo staff Lyons. Dalle 17 alle 19 i bambini potranno divertirsi muovendo i primi passi nel mondo del rugby, ma anche con attività ludiche e percorsi motori propedeutici alla pratica di questo sport. Durante queste giornate sarà presente anche lo staff di Rugby Tots che accoglierà i bambini in età prescolare e i genitori che li aiuteranno nello svolgimento dei giochi. Per queste attività è necessario prenotarsi sulla pagina ufficiale di Rugby Tots inserendo nella barra di ricerca la città Piacenza (https://www.rugbytots.it/Class/Find).

“Le attività – commenta la società – si rivolgono ai ragazzi tesserati e non, nella speranza di creare un gruppo di piccoli leoni sempre più numeroso. Tutto il mese di settembre prevede allenamenti in forma Open. Per tutti i non tesserati le prove saranno quindi gratuite”.