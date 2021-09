Malore alla guida a Pontenure, muore 72enne.

Il tragico evento è avvenuto poco prima delle 10 di domenica 10 settembre in via Bologna. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si è sentito male al volante della propria vettura, che ha quindi sbandato finendo contro un’altra auto in sosta. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza: vani purtroppo i tentativi di rianimarlo. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Pontenure.