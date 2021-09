Malore fatale all’area di servizio di Fiorenzuola per un 70enne

Malore fatale per un 7oenne all’area di servizio Arda lungo l’autostrada A1 nel primo pomeriggio di sabato 18 settembre.

Un settantenne in auto insieme alla moglie si è fermato per far rifornimento all’area di servizio, all’altezza di Fiorenzuola D’Arda – e ha accusato un malore. L’uomo si è improvvisamente accasciato sul pavimento dei bagni e le persone presenti hanno chiamato il 118 lanciando l’allarme. Uno dei lavoratori alla stazione di servizio, che nel tempo libero presta servizio di volontariato presso la Croce Rossa di San Nicolò, accortosi di quanto stava succedendo è accorso per provare a rianimare l’uomo: il settantenne era infatti non cosciente e in arresto cardio-circolatorio. Nel frattempo sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo e l’auto infermieristica del 118. Di concerto con la Centrale Operativa Emilia-Ovest di Parma è stato fatto alzare in volo l’elisoccorso, atterrato nel parcheggio dell’Autogrill. Purtroppo, nonostante il prodigarsi dei soccorritori, il medico dell’eliambulanza non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale di Guardamiglio, con gli agenti che hanno transennato l’area fino al nulla osta del magistrato.