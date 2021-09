Mamma con passeggino investita da un’auto: ferita bambina di un anno e mezzo

Attimi di apprensione nel pomeriggio del 23 settembre in via Caduti sul Lavoro a Piacenza, dove una donna e la figlia di un anno e mezzo in passeggino sono state investite da una vettura.

Il fatto è accaduto intorno poco prima delle 16. Secondo quanto si è appreso, mamma e figlia, mentre attraversavano in prossimità delle strisce pedonali, sono state urtate da una Fiat Panda che sopraggiungeva in quel momento. La bimba è stata sbalzata dal passeggino, riportando un trauma facciale. Soccorsa dai sanitari, intervenuti con l’ambulanza della Croce Bianca e l’autoinfermieristica del 118, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso: le sue condizioni sarebbero serie. Illesa invece la madre.

Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale.