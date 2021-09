Manutenzione strade: al via la seconda parte di interventi a Borgonovo e frazioni

Erano due i progetti di intervento inseriti nel piano delle opere pubbliche 2021 per la manutenzione e il restyling delle strade di Borgonovo e delle frazioni, per un valore complessivo di quasi 400 mila euro. Se la primavera scorsa le opere hanno interessato le vie Seminò, Volta, Sacconi, Foscolo, Traversa Moretta, Cantone Rossi, Cantone del Villano e le parti più ammalorate della strada comunale Castelnovo-Bilegno, di Fabbiano, di Vaie, in località Maiolo a Corano e di Virasco, la seconda parte di interventi, in partenza in questi giorni, riguarda altre sette strade tra capoluogo e frazioni.

“Dopo la fase di blocco dei lavori determinato anche dall’emergenza sanitaria e dal sorgere di nuove urgenze nella destinazione delle risorse comunali – sottolineano il sindaco Pietro Mazzocchi e il vicesindaco Domenico Mazzocchi – abbiamo potuto programmare e progettare una serie di opere di manutenzione che vanno a riqualificare solo nel 2021 una ventina di strade tra capoluogo e frazioni. L’obiettivo, che continueremo a perseguire, è quello di rispondere alle richieste di sicurezza dei cittadini, rendendo le nostre strade più fruibili e migliorando il decoro complessivo del nostro comune”.

Il secondo piano di interventi – fa sapere l’amministrazione comunale – riguarda, nello specifico, la riqualificazione della pavimentazione stradale di Borgonovo di Via Pascoli, Via XX Settembre e di un tratto del controviale di Via Risorgimento. Inoltre, sono previsti interventi in Strada Cà Dellora, Località Casotta, Strada Berlasco, in via Leopardi, a Castelnuovo (salita del Castello) e parcheggio di viale Fermi. La strada di Agazzino verrà sistemata non appena terminerà un intervento nelle vicinanze che necessità il passaggio di mezzi pesanti.