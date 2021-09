Maratona di artisti a “La Notte per gli Angeli”: il ricavato per finanziare una borsa di studio

La musica unisce ciò che la vita separa. Con questo spirito, si rinnova l’appuntamento con la “Notte per gli Angeli” di Cortemaggiore, una maratona musicale che quest’anno si svolgerà il 12 settembre.

A organizzare l’evento benefico è la famiglia di Nicola Zaffignani, il giovane magiostrino scomparso nel 2013 a causa di un incidente stradale. La rassegna, giunta all’ottava edizione dopo lo stop forzato del 2020, è stata pensata in memoria di “Zaffo” (che amava molto la musica) e di tutti i giovani prematuramente scomparsi e il ricavato della serata verrà utilizzato per il finanziamento di una borsa di studio universitaria per ragazzi meritevoli. Tantissimi gli artisti che parteciperanno, in rappresentanza di tutti i generi musicali, spaziando dai “Vagabondi” con il loro tributo ai Nomadi , ai The Dark Side of the Wall con il loro Pink Floyd acoustic tribute; e ancora i Back in Flames, con cover hard rock anni 80/90, e tanto spazio ai giovani talenti. Tra le novità, saranno ospiti la scuola “L’officina della musica”, che vedrà sul palco maestri ed allievi, ed è in programma un incontro tra “musica e danza”, con Tiziano Chiapelli ( fisarmonicista), Cristina Sgarbanti (cantante) e Marianna Guareschi (ballerina) faranno vivere un momento toccante grazie alla loro visione di quella che è la perdita di un figlio per le famiglie coinvolte.

La serata avrà inizio alle 19,30 (con il concerto e l’apertura degli stand gastronomici) in Piazza Patrioti a Cortemaggiore e sarà condotta da Alessandra Lucchini. Alle 21 è previsto il lancio dei palloncini bianchi legati ai pensieri per tutti gli Angeli in cielo. Una Santa Messa in ricordo delle vittime verrà celebrata sabato 11 settembre alle 18,30 nella Basilica di Santa Maria delle Grazie a Cortemaggiore.