Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) “regina” Junior nella prima tappa del Giro delle Marche in Rosa

Partenza con il botto per il VO2 Team Pink al Giro delle Marche in Rosa, con il sodalizio piacentino subito a segno nella prima delle due giornate della competizione femminile a tappe.

Sabato a Villa Musone di Loreto le “panterine” hanno graffiato nella prima frazione brillando soprattutto con Martina Sanfilippo: la ciclista torinese, infatti, ha centrato il quarto posto assoluto (Open), oltre a essere la prima atleta Junior al traguardo, vincendo così la categoria e indossando di conseguenza la maglia provvisoria di miglior giovane. Nella top ten, altre due portacolori del sodalizio piacentino: sesta la milanese Aurora Mantovani (anche quinta Elite) e ottava l’ossolana Francesca Barale, terza nella classifica Junior e fresca di partecipazione agli Europei di Trento, mentre il successo è andato in solitaria a Giulia Giuliani (GB Junior Team). Per la Sanfilippo, il merito di prendere parte al quintetto che ha dato il via alla fuga decisiva (poi ridotta di una unità).

Risultati

Ordine d’arrivo Villa Musone: 1° Giulia Giuliani (GB Junior Team) 103 chilometri 500 metri in 2 ore 45 minuti, media 37,636 chilometri orari, 2° Elizabeth Stannard (Valcar-Travel & Service), 3° Alice Palazzi (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo), 4° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink), 5° Silvia Magri (Valcar-Travel & Service), 6° Aurora Mantovani (VO2 Team Pink), 7° Valentina Basilico (Racconigi Cycling Team), 8° Francesca Barale (VO2 Team Pink), 9° Elena Contarin (Breganze Millenium), 10° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile)

Classifica di tappa Donne Elite: 1° Giulia Giuliani (GB Junior Team), 2° Elizabeth Stannard (Valcar-Travel & Service), 3° Alice Palazzi (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo), 4° Silvia Magri (Valcar-Travel & Service), 5° Aurora Mantovani (VO2 Team Pink), 6° Anastasia Carbonari (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo), 7° Baetrice Pozzobon (Mendelspeck), 8° Diana Klimova (Cogeas Mettler Look Pro Cycling), 9° Angela Oro (Team Lady Zuliani), 10° Caris Cosentino (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo)

Classifica di tappa Donne Junior: 1° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink), 2° Valentina Basilico (Racconigi Cycling Team), 3° Francesca Barale (VO2 Team Pink), 4° Elena Contarin (Breganze Millenium), 5° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile), 6° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service), 7° Sara Fiorin (Gauss), 8° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile), 9° Monica Castagna (Team Wilier Chiara Pierobon), 10° Sabrina Ventisette (Zhiraf Guerciotti).