Massi tra Zerba e Vesimo, interrotta la strada di Val Boreca

Caduta massi, chiuso un tratto della strada Provinciale 18 di Zerba Tra Zerba e Vesimo. Dopo la frana di domenica lungo la provinciale di Val D’Aveto, le piogge e il maltempo hanno causato un nuovo distacco di massi con interruzione della circolazione stradale in Val Boreca.

“A partire dalle ore 9 e 30 di lunedì mattina – informa il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa – si è resa necessaria, in accordo con l’amministrazione comunale, l’interruzione al transito di un tratto della strada provinciale n. 18, tra Zerba e Vesimo, a causa di una caduta massi avvenuta nella prima mattinata. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose. Data la situazione di dissesto ancora in atto non è stato possibile l’immediato ripristino della circolazione e si assicura che la strada verrà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza”. Sul posto i tecnici del servizio Viabilità della Provincia di Piacenza.